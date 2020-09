Genoa, Faggiano conferma Pjaca e Zappacosta: “Mancano solo le visite mediche”

Genova. La conferma arriva in conferenza stampa dal direttore sportivo Daniele Faggiano. Davide Zappacosta e Marko Pjaca vestiranno la casacca rossoblù nella stagione che sta per cominciare. “Mancano solo le visite mediche” afferma il dirigente del Genoa, che aggiunge: “Li abbiamo presi per farci stare bene, ci crediamo tutti in questi giocatori”.

Un inizio di campionato particolare, alla luce dell’assenza di ritiro in montagna e con un calciomercato che non finirà subito, ma il 5 ottobre. “Siamo in ritardo in tutto. Se devo dire che sono contento del lavoro posso dire sì per come il mister Maran sta lavorando, ma siamo ancora un bel gruppo numeroso, di solito prima degli altri campionati si sfoltiva maggiormente”.

