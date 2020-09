Lezioni on line in tilt all’Ipsia di Imperia, la Tim: «Qualcuno nell’Istituto ha invertito i cavi»

Imperia. In merito all’articolo “Al “Marconi” di Imperia e Sanremo, lezioni mai iniziate: per i genitori violato il diritto allo studio” pubblicato il 17 settembre, nel quale si afferma che la sospensione delle attività di didattica on line sarebbe da ricondursi a non meglio specificati “problemi tecnici della Telecom”, TIM desidera precisare di essere intervenuta martedì 15 settembre a seguito della segnalazione di malfunzionamento da parte della scuola e di aver risolto il problema.

... » Leggi tutto