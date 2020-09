L’Iren Genova Quinto torna in vasca: si gioca la Coppa Italia

Genova. Finalmente si torna in vasca: a distanza di più di sette mesi dall’ultima partita, l’Iren Genova Quinto torna alle Piscine di Albaro per il preliminary round di Coppa Italia in un triangolare con Pro Recco e Rari Nantes Florentia. Fischio d’inizio domani, sabato 19 settembre, alle ore 19 con il derby ligure fra biancorosso e biancocelesti, poi domenica mattina la sfida fra Quinto e toscani e infine domenica pomeriggio in vasca Pro Recco e Rari Nantes Florentia.

Tutte le gare si giocheranno a porte chiuse, in ossequio ai regolamenti anti coronavirus. “Per noi non è un fatto inedito – commenta il tecnico genovese Gabriele Luccianti -. Proprio l’ultima partita che avevamo disputato a inizio marzo, in casa del Trieste, era senza pubblico. Certo, farà uno strano effetto vedere le tribuna delle Piscine di Albaro desolatamente vuote, mentre di solito scoppiano di tifo ed entusiasmo, rappresentando per noi un’arma in più. Ma ai miei ragazzi l’ho detto: la squadra che riuscirà a gestire meglio frangenti come questi, compreso magari qualche allenamento saltato o altre situazioni che potrebbero crearsi nel corso dell’anno a seconda dell’evoluzione del quadro epidemiologico, avrà un vantaggio in più rispetto alle altre. Quindi dobbiamo restare concentrati sulla partita, isolandoci da tutto il resto. Eppoi c’è davvero grande voglia di giocare”.

