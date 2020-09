Marta Brusoni chiude la campagna con l’endorsement di Bucci: “Orgoglioso, votatela”

Genova. “In questi tre anni e due mesi Marta è stata una persona importante per il consiglio comunale e son sicuro che in consiglio regionale non solo supporteranno la Liguria ma anche Genova, percui è importante che ‘vadano su’”.

Con queste parole Marco Bucci ha concluso il suo intervento durante l’evento di fine campagna elettorale di Liguria popolare, in sostegno ai candidati tra cui Marta Brusoni, già capogruppo in Sala rossa per Vince Genova: “Abbiamo fatto più di mille votazioni, determinati e compatti, e sono orgoglioso che non ne abbiamo persa nemmeno una, anche superando le difficoltà. Questo è il segreto dei team vincenti, dove uno più uno fa quattro”.

... » Leggi tutto