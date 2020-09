Mercatini, sport, sfilate di supercar e i prodotti della terra: un eccitante fine settimana di eventi in provincia

“È arrivato un bastimento carico di…”. Conoscete il tradizionale gioco di parole che si può fare anche in casa e per cui occorre solo un fazzoletto che deve tenere in mano il capogioco? Bene, perché questo fine settimana sarà proprio un bastimento pieno di “e…i”: eventi! Dalle fiere alle gare su due ruote a quelle “a palla”, dalle quattro ruote di lusso alla “gourmeria” la lista di carico elencherà di tutto e un po’. Quindi non ci resta che far attraccare la “barcata di roba” nelle nostre città e goderci il “bottino”.

Come ogni fine stagione l’appuntamento fisso a Savona è con le due giornate di shopping di “Desbarassu”, un appuntamento molto atteso dai commercianti per proporre ottime occasioni ai propri clienti e dal pubblico, sempre presente in gran numero per le vie della città. Inutile dire che le promozioni saranno veramente molto interessanti grazie all’impegno costante di tutto il settore commerciale per offrire sempre la miglior qualità a prezzi ultrascontati per l’occasione.

... » Leggi tutto