Migranti in Liguria a lavorare in nero, ma le coop li segnavano presenti per avere i 35 euro: truffa da 300 mila euro

Fingevano che i migranti fossero presenti nelle strutture per continuare a percepire i 35 euro giornalieri. Quando invece si trovavano altrove, spesso in Liguria per lavorare (in nero e sottopagati) nell’edilizia o nella manutenzione del verde. E la mente dietro la truffa (da oltre 300 mila euro) era un uomo di mezza età residente in provincia di Savona, soprannominato “Lino”.

Proprio da lui ha preso il nome l’operazione dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Cuneo sui servizi di accoglienza connessi all’emergenza migranti. Le Fiamme Gialle della “Granda” si sono concentrate, in particolare, sulle erogazioni di fondi a favore di cooperative operanti nella provincia di Cuneo, facendo venire alla luce anche condotte particolarmente odiose in capo ai responsabili, quali lo sfruttamento del lavoro.

