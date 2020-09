Nell’estate 2020 in Liguria sono morte 15 persone in mare: è andata meglio dell’anno scorso

Genova. Nell’estate 2020 sono diminuiti i morti in mare in Liguria, 15 persone, mentre un anno fa erano 17. Emerge dal bilancio dell’operazione Mare Sicuro condotta come ogni anno dalla guardia costiera per la promozione della sicurezza e il pronto intervento in caso di emergenze lungo gli oltre 330 chilometri della riviera.

Un’estate quella del 2020 fortemente caratterizzata dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19: dal ritardato avvio della stagione balneare al contingentamento degli spazi sulle spiagge. Per questo motivo i militari della Guardia costiera hanno contribuito, sotto l’attento coordinamento delle Questure competenti, a vigilare il demanio marittimo e il mare per il rispetto delle norme di distanziamento sociale e ordine pubblico. Un’attività di deterrenza che ha portato ad effettuare 36.890 controlli (+11.838 rispetto al 2019), con l’accertamento di 840 illeciti (+186) per un importo di oltre 40.000 euro di sanzioni e 64 sequestri amministrativi sull’intero territorio regionale.

