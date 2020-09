Savona, il presidente della Provincia incontra il nuovo comandante della Guardia di Finanza

Savona. Si è svolto questa mattina presso la Provincia di Savona l’incontro tra il presidente Pierangelo Olivieri e il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Savona, il colonnello Salvatore Salvo, insediatosi al posto del colonnello Giovanni Palma, che ha lasciato il comando di Savona dopo quattro anni.

“Oggi ho avuto l’occasione di incontrare in Provincia con grande piacere e a meno di una settimana dall’insediamento il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Savona colonnello Salvatore Salvo, – ha dichiaratoOlivieri. – Ci siamo incontrati per scambiarci i saluti e ho voluto fare i miei auguri al nuovo Comandante insediato per proseguire la fondamentale attività di sinergia e coordinamento tra Istituzioni e Comandi Territoriali delle Forze dell’Ordine”.

