Coppa Liguria: il Masone ha la meglio sul Città di Cogoleto per 5 a 2

Masone. Ottimo esordio per il Masone che, nella prima partita ufficiale della stagione, supera il Città di Cogoleto per 5 a 2. Per il passaggio agli ottavi di finale della Coppa Liguria di Prima Categoria sarà quindi decisivo lo scontro tra i biancoazzurri e la Campese, che si giocherà a Campo Ligure.

Sul terreno del Macciò il Masone allenatore da Enrico D’Angelo si presenta in campo con Vigo, Pasquino, Piscitelli, Narducci, Sorbara, Oliva, Pastorino Luca, Pastorino Andrea, De Gregorio, Galleti, Pastorino Alessio.

