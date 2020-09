Coronavirus, 4 morti tra Genova e La Spezia, 79 nuovi positivi con 2600 tamponi

Genova. Con 2666 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (circa 1400 in meno rispetto al bollettino di ieri) sono 79 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa-Regione al ministero della Salute. Oggi, purtroppo, bisogna registrare anche due morti da bollettino e altri due morti dai report delle singole asl (e non ancora inseriti nel bollettino Alisa)

Il dettaglio dei 79 contagi vede la maggior parte dei nuovi casi presso la asl 5 (36, 17 contatti di caso confermato e 19 attività di screening). Segue la asl 3 genovese, con 31 nuovi contagiati (6 contatti di caso, 18 attività di screening e ben 7 persone risultate positive dopo essersi presentate con sintomi in ospedale). 1 solo caso presso la asl 2 savonese, 11 nell’asl 1 imperiese.

