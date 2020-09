Covid, scrutatori in fuga da seggi ma in tanti rispondono all’appello del Comune

Genova. E’ una lotta contro il tempo, tenendo conto che a questo punto tutto avrebbe già dovuto essere abbondantemente messo a punto, ma il voto, a Genova, non è a rischio e il Comune, per aprire le urne in tutte le 653 sezioni cittadini, non dovrà ricorrere all’utilizzo in extremis di dipendenti comunali sostituiti a loro volta da interinali.

Sono state molte le risposte alla chiamata del Comune di Genova e in queste ore gli uffici elettorali stanno provvedendo a sostituire gli ultimi 200 scrutatori rinunciatari e a completare i collegi.

