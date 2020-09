Isola Gallinara, la soddisfazione del sindaco di Albenga: “Percorso perfetto, ora al lavoro per la sua valorizzazione”

Albenga. “E’ una notizia che ci fa molto piacere. Ora abbiamo avviato questo iter, che ci porterà a diventare ‘proprietari’ dell’isola, ma contemporaneamente bisogna iniziare un altro percorso, cioè quello per la sua valorizzazione definitiva”. Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, non nasconde la propria soddisfazione per la notizia secondo cui il ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo avrebbe intenzione di esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto di una parte dell’isola Gallinara.

La notizia ha preso a circolare ieri sera: secondo quanto trapelato, entro oggi il dicastero guidato da Dario Franceschini vorrebbe rilevare l’area su cui sorge la grande villa padronale con l’intenzione di renderla pubblica e visitabile. Una mossa che consentirebbe anche di acquisire la porzione non edificata.

... » Leggi tutto