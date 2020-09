La Rari Nantes Savona stecca la prima: il Telimar vince con una rete di scarto

Savona. Primo passo falso stagionale per la Rari Nantes Savona. La rinnovata formazione biancorossa, al debutto stagionale nel primo incontro del girone quadrangolare di Coppa Italia che ospita alla Zanelli, è stata battuta di misura dal Telimar.

La formazione allenata da Gu Baldineti è partita meglio, portandosi in vantaggio anche di due reti nel secondo tempo, sul 2-4. La Rari è riuscita ad agganciare i palermitani sul 5 pari, per poi passare a condurre 7 a 6 con una rete del neo acquisto Iocchi Gratta. Gli ospiti, però, hanno ribaltato ancora la situazione, arrivando alla fine del terzo quarto in vantaggio 7-8.

... » Leggi tutto