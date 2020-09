Liguria al voto nell’era Covid, per regionali e referendum alle urne 1,3 milioni di cittadini

Genova. Tutto pronto (o quasi) per la prima chiamata alle urne dopo l’emergenza Covid. Saranno 1.341.362 (702.083 donne e 639.279 uomini) gli elettori liguri chiamati alle urne domenica 20 e lunedì 21 settembre per eleggere il presidente di Regione Liguria insieme ai 30 componenti dell’assemblea legislativa. Sarà possibile indicare, sulla scheda, una doppia preferenza di genere (i nomi di un uomo e una donna, purché della stessa lista) e sarà possibile il voto disgiunto (voto a un candidato o a una candidata presidente e contemporaneamente a una lista che non lo/la sostiene).

I liguri, come tutti i cittadini italiani, sono inoltre chiamati ad esprimere la propria preferenza sul referendum relativo alla riduzione del numero dei parlamentari: il sì conferma il taglio, il no lo rifiuta.

