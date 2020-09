“Live in Piazza Bresca” con #sanremofamusica, si parte domenica con i The CU3E

Sanremo. I The CU3E sono la band che suonerà domani in Piazza Bresca a partire dalle ore 18.30. Con domenica si chiuse la prima settimana di “Live in Piazza Bresca”, la rassegna musicale che coinvolge molto commercianti della piazza e che dura per quasi due mesi.

Saranno ben quattro gli eventi a settimana sino al 1 novembre, con 28 appuntamenti a partire dalle 18.30 il lunedì, mercoledì, giovedì e domenica.

Si unisce così l’intento di molti per far si che Piazza Bresca sia consacrata anche la piazza della musica.

L’iniziativa è organizzata da Sottocoperta, U Recantu, Osteria del Marinaio, Chico e Rosa, Punto B, Ristorante Da Nico, Caamà, 21 Bistrot, con la consulenza di Simona De Melas.

Un grande sforzo ed uno spirito di collaborazione in un periodo difficile che vuole mostrare l’unione delle attività in una delle piazze più importanti di Sanremo.

I gruppi si alterneranno dal vivo, tra parte alta e bassa della Piazza, seppur la musica sarà sempre diffusa in tutta Piazza Bresca.

La scelta artistica dell’organizzazione sarà improntata sulla musica di intrattenimento e di ascolto per tutti i clienti: dal pop al jazz dal Cantautorato al blues.

