Lo spettacolo dei bikers ad Altum Park

Genova. Straordinario successo, ben oltre le più rosee aspettative, per l’open day di mountain bike che si è svolto oggi, sabato 19 settembre, ad Altum Park: un evento in collaborazione fra il Centro Sportivo Italiano e la Rad MTB School Asd che da ottobre organizza, proprio nella struttura di San Desiderio, dei corsi per ragazzi dai 6 ai 18 anni.

Sono stati un centinaio i partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi durante tutta la giornata, per un evento sportivo dove tutto si è svolto in sicurezza: da triage e registrazione all’ingresso, alle evoluzioni dei bikers sulla pista del parco avventura.

