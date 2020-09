Pallanuoto, al via la stagione del Bogliasco: la presentazione

Bogliasco. Fuoco alle polveri. Lasciata finalmente alle spalle la lunga parentesi Covid, Bogliasco è pronta a tuffarsi nuovamente in acqua e a tornare protagonista della scena pallanuotistica italiana.

Lo farà, come ormai da tradizione da quasi vent’anni, con ambo i sessi. I maschi presentandosi ai nastri di partenza della Serie A2 con rinnovate ambizioni; le ragazze, unica squadra ligure al vertice del movimento nazionale, partecipando​ per l’undicesima volta, la nona consecutiva, alla Serie A1 con un organico fortemente ancorato al proprio settore giovanile. I veli su entrambe le squadre sono stati alzati ieri sera nel cuore del borgo rivierasco, in mezzo a quella gente abituata da decenni a mischiare il cloro della piscina con la salsedine del mare.

... » Leggi tutto