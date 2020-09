Pietra Ligure, mountain bike elettriche protagoniste della giornata: Vouilloz e Moseley i più veloci

Pietra Ligure. In una bellissima e colorata Pietra Ligure ancora in piena stagione estiva e balneare, è partito oggi il circus Enduro World Series, che come da programma si fermerà in questo lato della riviera fino al prossimo weekend con l’appuntamento conclusivo della serie mondiale nella vicina Finale Ligure, sabato 26 settembre.

Oggi si è svolta la gara dedicata alle e-mtb, le mountain bike a pedalata assistita. Il percorso di nove prove speciali per un totale di 60,8 chilometri di percorso e 2.501 metri di dislivello complessivi, si snodava nella Val Maremola coinvolgendo anche il bellissimo territorio dei comuni di Giustenice, Tovo San Giacomo, Magliolo.

