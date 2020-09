Poste, cinque uffici imperiesi tornano all’orario pre-covid

Imperia. Poste Italiane comunica che da lunedì 21 settembre tornerà il consueto orario in cinque sedi imperiesi: Bordighera in via Generale Biamonti, 11, riattiverà il turno pomerdiano dalle 8,20 alle 19,05 da lunedì a venerdì e il sabato fino alle 12,35; Imperia 3 in via dei Pescatori, Sanremo 5 in via Dante e Piani di Borghetto in via Aurelia, tornano ad essere disponibili per la cittadinanza dal lunedì al venerdì, con orario 8,20 – 13,35 e il sabato fino alle 12,35. Stessi orari anche per Borgomaro, in via Guglieri, che torna ai 5 giorni di apertura, giovedì escluso.

