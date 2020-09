Sanremo, giovane donna minaccia ventenne con un coltello: denunciata dai carabinieri

Sanremo. I carabinieri della compagnia di Sanremo hanno denunciato per minacce aggravate una giovane romena che, intorno alle 23 di ieri, in via Martiri, ha minacciato con un coltello una giovane italiana che stava rincasando. Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la straniera, ubriaca, ha pronunciato alcune frasi sconnesse rivolte all’italiana e le ha mostrato il coltello che aveva in mano. La romena è stata identificata e denunciata poche ore dopo. Il coltello è stato posto sotto sequestro.

