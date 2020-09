Albenga, sei copie della “Stele Sentinella della Pace” di Kriester per finanziare il Museo della Resistenza

Albenga. La realizzazione del Museo della Resistenza di Albenga, Murea, è probabilmente più vicina. Dopo aver avuto la futura sede, il piano terra dell’ex Federazione Ortofrutticola in piazza Corridoni, Murea potrebbe, in un futuro non molto lontano, i denari per sistemare in maniera adeguata tutti i reperti (gran parte provenienti dalla collezione di Pino Fragalà) potrebbero arrivare da Jean-Marc Beyer, erede delle opere di Rainer Kriester, il grande scultore tedesco, uno dei massimi artisti del secolo scorso, che divideva il suo lavoro tra Berlino e Vendone.

Kriester, a metà degli Anni ’90, regalò all’associazione “Fischia il Vento” la Stele della Pace, una grande scultura piazzata, grazie ad Antonio Ricci che finanziò lo spostamento della stele da Vendone alla collina della pace, sulla collina di Marmoreo, dove ogni anno, il 2 giugno, si svolge una suggestiva cerimonia che ricorda la Resistenza e la Pace.

