Atletica Arcobaleno: Ilaria Accame si conferma sui 200, Irene Cassinelli si migliora nel triplo

Savona. In questa strana stagione ecco anche i campionati italiani individuali Juniores ed Under 23 svoltisi nel weekend in quel di Grosseto, in Toscana.

L’Atletica Arcobaleno Savona era presente con cinque atleti. Miglior risultato l’ottimo sesto posto conquistato sui 200 metri Junior da Ilaria Accame, diciannovenne di Arnasco e, come Anabel Vitale (campionessa italiana allieve la scorsa settimana a Rieti sui 100 ostacoli), seguita dal coach Samuele De Varti presso l’impianto ponentino di Boissano. Ilaria conquista la finale correndo in 25″08 e, in finale, centra il suo secondo crono in carriera, 25″01, reso ancor più pregevole dal rilevamento del forte vento contrario (-1.4).

... » Leggi tutto