Atp, da domani modifiche agli orari: spunta una nuova corsa “veloce” per l’alta val Trebbia

Genova. Scattano da domani alcune modifiche agli orari delle linee Atp.

Per la zona di Chiavari e di Leivi sono previsti cambiamenti per le linee 6 e 4, richieste dai pendolari per ragioni di coincidenza con i treni regionali. A Sori è previsto un adeguamento delle linee promiscue e scolastiche dedicate in relazione alle frazioni collinari. A Recco alcune modifiche riguardano la linea frazionale di Polanesi, anche in questo caso per andare incontro alle richieste dei pendolari residenti.

... » Leggi tutto