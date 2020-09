Auto si schianta contro un pilone della Sopraelevata in piazza Cavour: ferita una donna

Genova. Una donna alla guida di un’auto si è schiantata questa mattina intorno alle 8 contro un pilone della sopraelevata in piazza Cavour mentre procedeva in direzione Levante. La dinamica è da accertare, ma dai primi rilievi si tratterebbe di un incidente autonomo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde genovese che hanno medicato l’autista e l’hanno portata in ospedale per accertamenti. Non ha riportato ferite gravi.

