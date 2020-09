Bormida. Il paese in festa per un compleanno speciale. Il sindaco Daniele Galliano e il parroco, Don Gianni, hanno celebrato il traguardo di Giovanna Vignolo, classe 1920, giunta alle cento candeline in splendida forma.

“Oggi per Bormida è una giornata speciale, grazie ai nostri anziani che sono le radici e il sapere del nostro paese”, commenta il primo cittadino.

