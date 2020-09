Carcare celebra i 150 anni della “breccia di Porta Pia”

Carcare. Quest’oggi il sindaco di Carcare Christian De Vecchi e il suo vice sindaco Franco Bologna hanno deposto una corona di fiori in via XX Settembre, per celebrare i 150 anni di una data simbolica per il Risorgimento Italiano, la cosiddetta “presa di Roma” o “battaglia di Porta Pia”.

Spiegano dal Comune: “Un tempo era una giornata di festa nazionale, oggi è andata in desuetudine. Allora l’esercito Sabaudo Comandato dal Generale Cadorna si aprì un varco nelle Mura Aureliane ed entrò in Roma, di fatto una guerra tra stati sovrani. Ne seguì la riduzione dello Stato Pontificio agli attuali confini e il trasferimento della Capitale del neonato Regno d’Italia. L’Italia Risorgimentale e lo Stato Pontificio non erano certo in buoni rapporti”.

