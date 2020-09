Coppa Italia: la Rari Nantes Savona si riscatta e si avvicina alla qualificazione

Savona. Tre squadre in corsa per due posti, San Donato Metanopoli già eliminato. Saranno decisivi gli incontri del pomeriggio odierno per sapere quali saranno le due formazioni che accederanno ai quarti di finale, superando così il girone di Coppa Italia in corso di svolgimento alla Zanelli di Savona.

Nel primo incontro della domenica il Telimar ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione battendo il San Donato. I siciliani, così come avevano fatto ieri sulla Rari, si sono imposti con una rete di scarto. Decisiva la terza frazione, nella quale la squadra allenata da Baldineti ha recuperato lo svantaggio e rimesso la testa avanti.

