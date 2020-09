Coronavirus, più di 60 elettori genovesi hanno chiesto di poter votare da casa

Genova. Sono più di 60 i genovesi che hanno chiesto di poter votare a domicilio perché costretti a casa in quarantena o in isolamento fiduciario. Il dato è quello in possesso della Asl 3 che fornisce agli elettori e al Comune la certificazione con cui è possibile avviare la procedura.

Un numero importante da gestire per gli uffici dell’azienda sanitaria, ma non elevatissimo se si considera che i cittadini impossibilitati a uscire perché malati o perché contatti di casi confermati sono più di 600 a Genova. Tra questi ci sono anche diversi genovesi rientrati dall’estero, tra cui un elettore tornato proprio oggi da un viaggio in un paese a rischio.

... » Leggi tutto