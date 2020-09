Elezioni 2020, ecco tutto quello che c’è da sapere: voto, orari e misure anti-Covid

Liguria. E’ iniziata questa mattina alle 7 la due giorni elettorale che vedrà i liguri recarsi alle urne per il rinnovo del consiglio della Regione ed il referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari. Ecco di seguito una sorta di vademecum con le info utili, gli orari e le modalità di voto e le misure di sicurezza anti Covid.

QUANDO SI VOTA: ORARI E CHI NE HA DIRITTO

Le votazioni si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre: domenica, dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Possono votare per il referendum tutti i cittadini maggiorenni: per i residenti all’estero (iscritti all’Aire) è previsto il voto per corrispondenza tramite plico inviato dai rispettivi Consolati.

