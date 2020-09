Elezioni, Liguria ai primi posti per affluenza (15,45%) ma c’è chi vota solo per il referendum

Genova. È del 15,45% l’affluenza registrata alle 12 di domenica per il referendum in Liguria, mentre il dato delle regionali è più basso e si attesta al 13,94%. Sono i numeri che arrivano dal ministero dell’Interno e che dimostrano, a parità di sezioni scrutinate, che alcune persone scelgono di esprimersi sulla riforma costituzionale ma non sul rinnovo della giunta e del consiglio regionale.

In particolare, per la provincia di Genova, a mezzogiorno era andato a votare il 15,75% degli aventi diritto per il referendum e il 14,19% per le regionali. Nel solo comune di Genova l’affluenza è stata del 15,64% per il referendum e del 14,48% per le regionali. Particolarmente alto l’afflusso di elettori a Uscio dove si erano già presentati il 28,59% per il referendum e il 26,46% per le regionali.

