Elezioni, urne aperte in tutta la Liguria: come si vota e quali sono le norme anti coronavirus

Genova. Urne aperte in tutta la Liguria fino alle 23 di questa sera (domenica) e poi lunedì dalle 7 alle 15 per eleggere il presidente della giunta regionale e i 30 consiglieri dell’assemblea legislativa, e per il referendum costituzionale con cui confermare o bocciare la riforma che prevede il taglio dei parlamentari. Sono 1.341.362 (702.083 donne e 639.279 uomini) i cittadini liguri chiamati al voto.

In Liguria si vota anche per il rinnovo di 16 Comuni di cui 8 in provincia di Genova: Cogoleto, Casella, San Colombano Certenoli, Ronco Scrivia, Torriglia, Crocefieschi, Zoagli e Vobbia.

