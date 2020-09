Genoa, buona la prima: 4-1 al Crotone

Genova. Quattro gol, due dei nuovi Zappacosta e Pjaca, uno del ritrovato Destro (non segnava da 16 mesi), e uno del “solito” eterno Pandev. Genoa-Crotone finisce 4-1 ed è una vittoria convincente perché, anche se il Crotone ha sprecato due nitide occasioni, il risultato non è mai stato in discussione. Primo tempo con il Genoa che ha mostrato buona personalità (e non è scontato visto com’è andata l’anno scorso), ma soprattutto un altro ritmo nella costruzione del gioco. Finché è durato fisicamente, Badelj ha messo ordine e dettato i tempi a centrocampo. Buona prova anche per Zajc, segno che in mezzo è cambiata la musica. Certo, il Crotone non è stato un avversario troppo ostico, ma quante volte i rossoblù non sono stati in grado di superare avversari meno quotati sulla carta?

Primo tempo.

Genoa schierato con un 3-5-2. Gli esterni di centrocampo sono Zappacosta a destra e Ghiglione a sinistra. In mezzo qualità e quantità con Lerager, Badelj e Zajc. In attacco chance per Mattia Destro accanto a Pandev.

