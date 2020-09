Italia Furlan, artista e artigiana a Finalborgo che crea meraviglia con materiali di recupero

Riuscire a incontrarsi non è stato semplice, ma alla fine ce l’abbiamo fatta: una chiacchierata con Italia Furlan, artista e artigiana in Finalborgo e vice presidente dell’associazione Fatto a mano Finalborgo.

In questo mio articolo di Stile Savonese vi racconto la bella storia di una ragazza trasferitasi in Liguria dalla Lombardia quando era ancora una bambina. Bambina che, già all’età di quattro anni, era molto determinata e coltivava il sogno di fare la sarta.

Inizia a imparare l’arte in bottega già all’età di otto anni e da quel momento non ha mai smesso di fantasticare e lavorare tessuti.

All’amore per il taglio e il cucito, ha unito quello per l’ambiente e la natura, riservando loro un’attenzione particolare prima di tutto nella sua quotidianità, ancora quando pochi ne parlavano.

Così Italia cresce professionalmente unendo le due passioni.

Oggi è un’artista, sarta, modellista, stilista, costumista che utilizza solo materiali di recupero ed è particolarmente impegnata anche in laboratori didattici per bambini volti alla sensibilizzazione sui temi ambientali.

