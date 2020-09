Le sei stazioni di Savona: quando la Letimbro fu demolita in una notte dal sindaco Zanelli

Savona. Forse non tutti sanno che Savona ha – o ha avuto – ben sei stazioni. Appurato che nella nostra città si dice “Ciassa du belin” e non piazza Martiri della Libertà (e ringraziamo tutti i lettori di IVG che ci hanno fatto avere le loro considerazioni) proviamo a passare a un altro capitolo della storia di Savona, cioè quella delle sue stazioni, che sono ben sei, tra quelle in servizio e quelle che hanno cessato la loro funzione. Cominciamo da quelle ancora in attività.

1) Stazione di Savona Mongrifone

