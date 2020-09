L’Usb dei vigili del fuoco solidale con Conapo: “Attività anti-sindacale del comando provinciale, pronti allo sciopero”

Provincia. “Sono sempre più estreme ed illegittime le posizioni del dipartimento dei vigili del fuoco contro i lavoratori, ma ancor più forte contro il sindacato che li rappresenta. Attaccare un Sindacato significa zittire i lavoratori, significa escluderli dalla partecipazione e pertanto commettere un reato contro la Costituzione”. Lo affermano i rappresentanti dell’Usb dei vigili del fuoco della provincia di Savona.

“Sono vari gli articoli della nostra Carta Costituzionale (amata nel mondo e calpestata in Italia da quelle figure, spesso apicali/dirigenziali che la calpestano più o meno consapevolmente in nome di obiettivi verticistici ed imposti da direttive regionali/nazionali) che regolano e disciplinano la vita e quindi l’inclusione dei lavoratori/cittadini, gli unici titolati alla sovranità dello stato italiano – aggiungono – Premesso ciò, per tornare alla denuncia di attacco al sindacato, si vuole con la presente ed in nome e per la difesa delle prerogative sindacali, schierarci a favore del Sindacato Autonomo dei Vigili del fuoco Conapo, che allo stato attuale risulta avere una vertenza per la problematica già denunciata anche da noi e per la quale si sta organizzando uno sciopero poiché rimasta inascoltata dal dirigente savonese”.

... » Leggi tutto