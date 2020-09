Maran: “È sembrato facile perché abbiamo fatto le cose per bene”

Genova. Una vittoria che, alla luce del risultato sembrava essere con il Genoa ‘sul velluto’, ma secondo Rolando Maran la partita non è stata troppo facile “per nulla, poi loro hanno accorciato le distanze. Certo, partire con il piglio giusto ci ha facilitato nel momento in cui siamo andati in vantaggio”.

Il mister rossoblù evidenzia i meriti del Crotone: “Loro sono una squadra con un’identità ben precisa, ben allenata. Siamo riusciti a fare le cose per bene, per questo è sembrato semplice”.

