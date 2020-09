Rave party illegale all’ex base Nato di Calice Ligure

Calice Ligure. Gli ingredienti per una giornata di divertimento ci sono tutti: il palco, la musica ad altissimo volume, bevande con cui facilitare la socialità. I più attrezzati si sono portati dietro persino camper, roulotte e tende, evidentemente con l’intenzione di godersi la “festa” il più a lungo possibile, magari anche oltre il fine-settimana. Peccato che la “festa” in corso in queste ore a Calice Ligure sia assolutamente non autorizzata.

Come avvenuto nel 2014 e poi nel 2017, ancora una volta l’ex base Nato sulle alture alle spalle di Finale Ligure è stata scelta da decine di ragazzi di ogni età come luogo ideale in cui organizzare un rave party clandestino.

... » Leggi tutto