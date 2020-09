Regionali 2020, alle 12 ha votato poco meno del 15% dei savonesi

Provincia. Dai seggi dei 69 comuni savonesi arrivano i primi dati sull’affluenza alle urne.

Per quanto riguarda le regionali, alle 12 di oggi, e cioè a distanza di sette ore dall’inizio delle operazioni di voto, nel savonese è andato a votare il 14.67 per cento degli aventi diritto. Il comune in cui si è registrata l’affluenza più bassa è Giusvalla con il 5.57 per cento; in cima alla classifica c’è invece Millesimo con il 18.62 per cento.

... » Leggi tutto