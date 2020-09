Regionali Liguria, come funziona il voto? Ecco il fac-simile della scheda e tutti i candidati

Genova. Per le elezioni regionali oggi (fino alle 23) e domani (dalle 7 alle 15) si vota su una scheda di colore rosa che riporta i nomi di tutti i candidati presidenti e di tutte le liste in corsa. Gli elettori scelgono in maniera distinta il presidente della giunta regionale tra i nomi indicati nella colonna di sinistra, e i componenti del consiglio regionale (in tutto saranno 30) rappresentati dai simboli delle liste nella colonna di destra.

Come funziona la doppia preferenza di genere. È la novità di queste elezioni. Barrando il simbolo di una lista è possibile esprimere una oppure due preferenze, ma in questo caso dovranno essere candidati di sesso diverso (un uomo e una donna, non importa in quale ordine). Se vengono indicati due uomini oppure due donne, il voto va solo al primo nome scritto.

