Savona, un lettore: “Degrado, sporcizia e incuria della Casa Romana a Legino”

Savona. Sterpaglie che potrebbe causare un incendio, sporcizia e nidi di vespe e topi che possono creare rischi per la salute. Sono questi i problemi che affliggono l’area della “Casa Romana” di Legino secondo un lettore di IVG.it che abita da cinque anni in zona.

“Vorrei segnalare come in tutto questo tempo non è mai stata eseguita manutenzione della zona all’interno dell’area recintata che si presenta ormai totalmente abbandonata, invasa dalle sterpaglie, dalla sporcizia, infestata da nidi di vespe e topi. Già nel 2016 venne denunciato il degrado e promesso dal sindaco ‘un intervento di pulizia generale’ mai avvenuto”.

... » Leggi tutto