A Savona nasce un nuovo polo sanitario per la cura e l’assistenza di anziani e categorie fragili

Savona. Nuovi servizi dedicati all’ospitalità, alla cura e all’assistenza di anziani e categorie fragili con Rsa/Rp La Riviera, per un vero e proprio polo sanitario in grado di dare risposte concrete alle necessità dei senior e delle loro famiglie: 100 posti, autorizzati da Regione Liguria con ambienti rinnovati, ampliati, terapie e servizi innovativi, unici sul territorio, dedicati al mantenimento e al recupero delle capacità cognitive e fisiche dei senior.

Rsa/Rp La Riviera è tornata operativa a Savona dallo scorso agosto, dopo una lunga opera di ampliamento e restyling che l’ha resa ancora più grande – da 58 a 100 posti letto – accogliente e funzionale. Nel frattempo, a completamento del polo sanitario savonese, proseguono i lavori presso Rp La Quiete, altra struttura del Gruppo, a Spotorno, attualmente in fase di restyling e ampliamento che, entro fine anno, sarà nuovamente operativa per offrire al territorio altri 50 posti letto, in un contesto di pregio tra le colline: un vero e proprio polo sanitario dedicato ai senior della comunità savonese.

