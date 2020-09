Dal governo quattro commissari per quattro grandi opere in Liguria (no, la gronda non c’è)

Genova. Lo scopo è quello di replicare anche per altre opere quello che si è riusciti a fare con il ponte Genova San Giorgio. Il modello Genova diventa modello davvero: il governo ha deciso, e presto ufficializzerà il tutto, di posizionare una trentina di commissari straordinari (il ruolo che qui era di Marco Bucci) su altrettante grandi opere.

Poteri speciali, procedure più snelle, mandati a velocizzare ma nel rispetto delle norme, a partire da quelle antimafia. In Liguria sono quattro le opere per cui si applicherà questo sistema e si tratta del nodo ferroviario genovese (in collegamento con la parte finale del terzo valico), del raddoppio ferroviario tra Genova e Ventimiglia e della linea Pontremolese e della nuova diga del porto di Genova.

