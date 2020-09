Debutto con goal per Dario Veneziano: anche la Letimbro ha il suo “bomber d’annata”

Mallare. Era la mezzora del primo tempo della gara contro il Mallare valida per il secondo turno di Coppa Liguria di Prima Categoria quando mister Maurizio Oliva, per cercare di riportarsi in vantaggio dopo la rete del momentaneo 1 a 1 siglata da Di Mare, decide di spedire in campo Dario Veneziano. L’attaccante classe 1980 ha impiegato poco più di quattro minuti per regalarsi la prima cartolina da inserire nell’album dei ricordi della stagione: disimpegno maldestro degli avversari e palla nei piedi dell’attaccante gialloblù, che aspetta l’uscita di Astengo. Qualche secondo di esitazione e palla in rete. Letimbro nuovamente in vantaggio, poi incrementato dalla marcatura di Russo, che ha reso vana la rete allo scadere di Gennarelli.

L’entusiasmo di sempre

