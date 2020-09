Forbice di circa 15 punti e Toti esulta: “Grazie Liguria. Altri 5 anni insieme”

Liguria. “Grazie Liguria”. Sono le parole scritte sulla sua pagina Facebook, una manciata di minuti fa, dal governatore uscente di centrodestra Giovanni Toti.

Lo scrutinio per le elezioni Regionali 2020 non è ancora finito, anzi, di fatto è appena iniziato con circa un centinaio di sezioni su un totale di 1.795, ma i primi risultati e le proiezioni parlano già di una possibile, larga vittoria per il centrodestra.

... » Leggi tutto