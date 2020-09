Forza Italia-Polis, il commento del sindaco Claudio Scajola: «Abbiamo contribuito alla vittoria di Toti»

Imperia. «Abbiamo contribuito in maniera notevole alla vittoria del presidente Toti. Il dato della media nazionale di Forza Italia è intorno al 4%, il Liguria vicino al 5,5%, al di sopra della media nazionale. In provincia di Imperia intorno all’8 e mezzo per cento e nella città di Imperia sul 12%». A riepilogare i risultati dell’alleanza moderata in queste elezioni regionali e commentare gli esiti del voto è il sindaco Claudio Scajola, promotore della lista unica tra FI-Liguria Popolare e Polis che ha portato come capolista Luigi Sappa.

