Il genovese Giovanni Sciaccaluga è campione italiano di nuoto paralimpico in acque libere

Genova. Giovanni Sciaccaluga, genovese classe ’94, è il nuovo campione italiano di nuoto paralimpico in acque libere. Il titolo è arrivato lo scorso 19 settembre nella cornice di Alghero, prima manifestazione organizzata dalla Finp dopo il lungo periodo di lockdown che ha costretto gli atleti a stare lontani dall’acqua.

Due le distanze in programma con due diversi raggruppamenti in funzione delle classi sportive: la 1300 m, per gli atleti da S3 a S6, e la 3500 m, per gli atleti da S7 a S10 e da S11 a S13.

