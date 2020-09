Il segretario Dem Simone Farello: “Sconfitta netta, ora ripartire da un progetto comune”

Liguria. Non nasconde la delusione il segretario regionale del Pd Simone Farello, commentando le proiezioni dei risultati di queste elezioni regionali in Liguria: “Sicuramente una sconfitta netta e un divario marcato tra il presidente uscente Giovanni Toti e Ferruccio Sansa, speravamo in qualcosa di meglio e in un recupero più sostenuto, ma bisogna rispettare il giudizio dei liguri” afferma.

“Errori ce ne sono stati e li abbiamo fatti, tuttavia ora non è il momento di rimuginare su un risultato che appare senz’altrodeludente, ma occorre ripartire assieme tenendo unite le forze che hanno condotto questa campagna elettorale” aggiunge.

