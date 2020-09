La 2ª edizione del Torneo dell’Amicizia Libertas

Proseguono a ritmo serrato gli eventi e le rassegne ideate dal noto ente di promozione sportiva che sta letteralmente facendo man bassa di consensi e complimenti.

Per quanto concerne il calcio giovanile si è svolto a Savona (finalmente la sede ideale dopo l’esodo forzato di questa estate) sul perfetto green di via delle Trincee, il secondo Torneo dell’Amicizia 2020, riservato quest’anno alla leva 2006. Nel segno della continuità (si voleva una festa di quelle come una volta, senza pressioni, senza ansie e con il “semplice”, obiettivo di divertirsi: e così è stato!) sabato pomeriggio (19 settembre) a partire dalle 16 ben sei gruppi spontanei misti (distribuiti in due gironi da tre) si sono misurati in un turno eliminatorio all’italiana (tempi unici da 20 minuti) in formula 6 contro 6.

