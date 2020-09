Peggioramenti da mercoledì: settimana di pioggia sulla Liguria. E venerdì rischio allerta

Liguria. L’autunno che inizierà ufficialmente con l’equinozio del 22 settembre, cioè domani, partirà all’insegna del brutto tempo, e nel corso della settimana, con buone probabilità, avremo anche i primi fenomeni dall’intensità tipica della stagione.

La perturbazione in arrivo dall’Atlantico, infatti, troverà sul continente diversi fulcri di bassa pressione, di cui uno ben centrato sulla nostra regione: il fronte freddo non incontrerà quindi grandi resistenze a superare l’arco alpino e le catene montuose della nostra regione, arrivando a incontrare il caldo mar tirreno presso le coste liguri, come già sta facendo in queste ore.

