Regionali 2020, Mauro Demichelis: “A Savona Cambiamo al 20%, puntiamo ai due seggi”

Regione. “E’ un grandissimo successo. La lista civica di Giovanni Toti è riuscita ad aggregare tutti i moderati della Liguria. E in provincia di Savona ci stiamo assestando al 20 per cento”. Non nasconde la propria soddisfazione per il risultato delle elezioni regionali il coordinatore provinciale di Cambiamo, Mauro Demichelis.

Toti ha già festeggiato la vittoria del proprio schieramento e perciò ormai la “partita” riguarda solo il numero ed i nomi dei candidati consiglieri che effettivamente entreranno nell’assemblea regionale. Che, come ricorda Demichelis, per Cambiamo potrebbero essere anche due, almeno per il savonese: “Per noi è un momento davvero importante, potremmo prendere anche due seggi”, conferma.

